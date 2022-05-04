Єрмак обговорив гарантії безпеки із радниками голів країн-союзників

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із гарантій безпеки з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном, радником прем'єр-міністра Великобританії з національної безпеки Стівеном Лавгроувом, радником федерального канцлера Німеччини із зовнішньої політики Йенсом Пльотнером, а також з радницею у відносинах з Україною та Росією Ізабель Дюмон та іншими представниками французької сторони.

Про це Єрмак повідомив на своєму офіційному Телеграм-каналі.

"Ми продовжили обговорення питання майбутніх гарантій безпеки для України. Я наголосив, що Україна зацікавлена в отриманні чітких та конкретних гарантій, тому що зараз ми зіткнулися з російською агресією", – написав голова ОП.

Окрім того, радники обговорили ситуацію на фронті.

"Найскладніша ситуація залишається на південному сході України. Окремою темою під час зустрічі була евакуація людей з Маріуполя та Азовсталі, яку продовжують бомбити росіяни. Учора нам удалося зустріти в Запоріжжі 156 людей, яких ми евакуювали 1 травня", – зазначив колегам Єрмак.

Також у розмові з союзниками України він сказав, що "Україна робить та зробить усе для звільнення" всіх українців.