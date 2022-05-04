Мінфін підвищив прогноз виплат за держборгом на 12 млрд гривень

Міністерство фінансів у квітні підвищило прогноз виплат за державним боргом у 2022 році на 11,84 мільярда гривень порівняно з квітневим прогнозом – до 584,1 мільярда гривень, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у прогнозі на сайті Мінфіну.

Найбільша сума виплат припадає на квітень-червень цього року – 167,94 млрд. грн., тоді як у липні-вересні вона прогнозується на рівні 147,31 млрд. грн., у жовтні-грудні – 133,51 млрд. грн.

Виплати за внутрішнім боргом у 2022 році Мінфін збільшив на 13,97 млрд грн, до 454,92 млрд грн, за зовнішнім – скоротив на 2,14 млрд грн, до 129,18 млрд грн.

У місячному обчисленні найбільша сума виплат припадала на лютий – 75,78 млрд грн, а також травень – 61,79 млрд грн.

При цьому міністерство на 22,53 млрд грн збільшило прогноз виплат за держборгом у 2023 році – до 423,44 млрд грн. У 2024 році міністерство очікує на виплати у розмірі 352,63 млрд грн.