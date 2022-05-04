Bloomberg: Індія хоче купувати російську нафту менш ніж за 70 доларів за барель

Індія намагається отримати більші знижки на російську нафту і хоче купувати її за ціною, нижчою за $70 за барель, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Представники індійської сторони на переговорах із Москвою зазначили, що таким чином Індія хоче компенсувати додаткові витрати, пов'язані з купівлею нафти з Росії на тлі загострення геополітичної ситуації та зростання санкційного тиску, кажуть джерела.

Нафта марки Brent сьогодні торгується близько $108 за барель, свідчать дані міжконтинентальної біржі ICE.

Індія залишилася однією з небагатьох країн, які поки що не відмовилися від імпорту російської нафти, зазначає Bloomberg.

"Державні та приватні нафтопереробні підприємства третього найбільшого імпортера нафти у світі купили понад 40 мільйонів барелів російської нафти з моменту вторгнення РФ в Україну наприкінці лютого.

Це на 20% більше, ніж поставки Росії в Індію за весь 2021 рік", - пише агентство.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Росія пропонує Індії механізм подвійних платежів: за російську нафту - в доларах або євро, за решту товарів - у рупіях і рублях через альтернативну SWIFT російську Систему передачі фінансових повідомлень.

Остаточного рішення з цього питання на той момент не було прийнято, зазначили співрозмовники агентства.