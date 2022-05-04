Торгова мережа "АТБ" просить не дивуватися продуктам без українського маркування

Корпорація АТБ запустила власні прямі імпортні поставки продуктів харчування та товарів першої необхідності до магазинів торговельної мережі АТБ, повідомляє Новое время.

Як повідомили у компанії, таке рішення вона прийняла, враховуючи недостатню кількість відповідних пропозицій від українських виробників на внутрішньому ринку, обумовлену військовими діями.

«Власний імпорт компанії не має жодного відношення до гуманітарних поставок відповідних організацій та волонтерських рухів», — наголосили у компанії.

На сьогодні прямі імпортні поставки надходять у магазини АТБ, насамперед, в Київському, Одеському, Миколаївському, Харківському регіонах. Це — продукти з Польщі, країн Балтії та Туреччини.

У переліку продуктів та товарів власного імпорту АТБ: м’ясні та рибні консерви, макаронні вироби, сухі концентрати супів та каш, кондитерські вироби, чаї тощо.

Компанія планує надалі збільшувати перелік імпортованих товарів та регіони постачання.

Як пояснили у корпорації АТБ, імпорт товарів без зазначення на кожній одиниці продукції відповідного маркування на українській мові дозволений постановою Кабміну № 234 від 9 березня 2022 року.

Згідно з нею, за потреби інформація про харчовий продукт надається кожному споживачу за його вимогою.