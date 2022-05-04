ГУР: росіяни штучно нагнітають ситуацію в Придністров'ї

Росіяни нагнітають ситуацію в Придністров'ї, щоб використати її як психологічну атаку проти України та шукають шляхи розпилення сил української армії під час складної оборонної кампанії із захисту українського Донбасу та Півдня країни. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки при Міністерстві оборони України.

"Усвідомлюючи відсутність помітних успіхів у так званій "спеціальній операції" проти України та ефективність дій українських підрозділів, окупаційне командування намагається створювати зони нестабільності поблизу українського кордону та видимість загрози нападу російських та проросійських збройних формувань з території Придністров'я", – ідеться в повідомленні ГУР.

За оцінками експертів, кількість реально боєздатного та мотивованого особового складу підрозділу Оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова (ОГРВ ПРРМ) не перевищує 300 осіб, завданням яких є охорона складів боєприпасів у с. Ковбасна.

Зазначається, що більше половини всіх боєприпасів, що перебувають на зберіганні, вичерпали свій термін придатності і не підлягають транспортуванню. Тільки 7-8 тис. тонн справні та можуть бути використані.

Також повідомляється, що близько двох третин усієї бойової техніки на території Придністров'я повністю або частково не боєздатна, а також не має матеріальних засобів та виробничих потужностей для її ремонту та відновлення.