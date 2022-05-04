Валютний ринок в умовах війни: день 70-й

У середу 4 травня робота міжбанківського валютного ринку триває в звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у перший робочий день нового місяця - понеділок 2 травня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті зменшився на 20,39 млн. порівняно з останнім днем квітня і склав 159,73 млн. доларів. Операцій у доларі США пройшло на 151,72 млн. доларів, а ось у євро – всього на 8,02 млн. доларів в еківаленті. Дані за операціями на міжбанківському валютному ринку Національний банк за традицією, що вже склалася, публікує із затримкою на одну добу.

За даними Нацбанку, у перший робочий день травня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був на 11,22 млн доларів більше, ніж обсяг заявок на купівлю: на 112,74 млн доларів було подано заявок на купівлю та на 123,96 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).



Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема станом на 15:00 сьогоднішнього дня євро купують по 30,7999 гривень, а продають по 31,1079 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 4 травня зріс на 2640,5 млн. і склав 47 532,2 млн. гривень.

Учора Міністерство фінансів провело черговий аукціон із розміщення військових облігацій. Інвесторам було запропоновано три випуски ОВДП у гривні терміном на 3,7 та 14 місяців, а також ОВДП у доларах терміном на 1 рік. Вдалося розмістити цінні папери на загальну суму 7,12 млрд. гривень (в еквіваленті), з них у гривні - на суму 5,65 млрд. гривень і в доларах - на суму 50,32 млн. доларів США.

Курс готівкового долара до обіду середи припинив зниження і навіть трохи зріс порівняно з ранком сьогоднішнього дня. Зокрема, у Києві у першій половині дня «американця» пропонували по 33,13-33,15 гривень, але на момент написання статті цінник піднявся до 33,30-33,35 гривень, повернувшись до вчорашніх цифр. Синхронно почав зростати курс та інших містах.

Євро на FOREX після ранкового зниження до позначки 1,0506 намагається зростати та вже піднявся до 1,0546 долара. Інвестори закривають позиції перед майбутнім сьогодні ввечері оголошенням результатів засідання комітету з відкритих ринків (FOMC) ФРС США. Очікується, що облікову ставку ФРС буде піднято відразу на 0,5%, до 1%. В Україні готівковий євро продовжує дешевшати. Якщо вчора в обід у Києві його продавали 35,70-35,80 гривень, то сьогодні – вже 35,45-35,55 гривень.

Істотно зміцнився російський рубль : сьогодні за долар дають 68,90 рублів. Таким чином, рубль встановив новий дворічний максимум по відношенню до євро та долара. Це сталося тому, що, незважаючи на очікування та посилення санкцій Євросоюзу, дефолт так і не відбувся.

Криптовалюта №1 біткоїн зробив чергову спробу вирости і зараз піднявся до $39182 - це поточний денний максимум його ціни на біржі Binance. Цей рух може бути початком зростання до очікуваних цін у районі 50000 доларів за 1BTC.