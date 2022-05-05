Головні помилки мігрантів з грошима у Польщі

Експерти радять бути обережними із закордонними обмінниками та стежити за комісією, повідомляє Сьогодні.

Багато українців обрали Польщу, як тимчасовий прихисток від війни і далеко не всі поїхали туди підготовленими. Журналісти запитали в експертів, що треба робити з грошима у цій країні, а особливо з гривнями.

За словами представника Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Антона Усова, найкраще – взагалі не везти готівкову гривню у країни Європи.

"Якщо у вас повноцінна банківська картка, яка емітована однією з двох провідних платіжних систем – ви користуєтеся їй повноцінно у будь-якій країні, оскільки вона визнається скрізь. З готівковою гривнею ви відчуватимете труднощі у більшості країн, проте Польща більш лояльна" , – розповідає експерт.

У чому лояльність Польщі?

Справа в тому, що Нацбанки України та Польщі уклали спеціальну угоду, за якою з 25 березня PKO Bank Polski надає українцям послугу обміну готівкової гривні на національну валюту.

Один клієнт може обміняти до 10 тисяч гривень у відділеннях PKO Bank Polski. Приймають лише купюри від 100 до 1000 грн. Для здійснення угоди необхідно підтвердити свою особу за допомогою паспорта.

Чи варто купувати іншу валюту чи знімати готівку?

Антон Усов радить скрізь розплачуватися карткою оскільки європейські мережі обмінників дуже підступні.

"Краще гроші тримати на картці та користуватися нею, банк завжди може пояснити – які комісії передбачені під час перебування за кордоном" , – каже економіст.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пензін також попереджає про величезної комісії за конвертацію в банкоматах та зняття валюти.

За словами експерта, іноді плата за обслуговування доходить до 5% загальної суми.

Краще купити або зняти трохи польської валюти злотих для тих операцій, які не вдасться здійснити безготівково.

Долари або євро купувати теж не радять, якщо вони вам не потрібні для чогось конкретного. По-перше – ви не зможете ними розплатитися в Польщі, а по-друге – все одно не зможете перехитрити спекулянтів.