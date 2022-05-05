Деяким українцям виплатять по 4500 грн: хто отримає допомогу

Допомогу видаватимуть у вигляді сертифікатів на покупки, повідомляє Сьогодні.

Українці, які реєструвалися як внутрішні переселенці після 24 лютого 2022 року, зможуть отримати 4500 грн допомоги від держави. Видаватимуть її у вигляді сертифікатів на покупки в мережі супермаркетів "Сільпо".

Як пише "Вечірній Київ", перший етап програми вже стартував у Києві — визначили найбільш уразливі категорії населення, що перші отримають допомогу. Реалізує її Червоний Хрест України за підтримки Всесвітньої продовольчої програми (WFP).

Видається допомога сертифікатами по 500 грн кожен, розплатитися якими можна в супермаркетах "Сільпо" по всій Україні.

"Якщо товарів у чеку буде, наприклад, на суму 510 грн, то людину попросять доплатити 10 грн. А якщо на 480, то 20 грн решти не дадуть" , – пояснила співголова Київської міської організації Товариства Червоного Хреста України Тетяна Гоєнко.

Хто може отримати допомогу?

Отримати допомогу зможуть:

люди з інвалідністю першої групи (можна отримати три сертифікати на загальну суму 1500 грн);

сім'ї, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років (можна отримати дев'ять сертифікатів на загальну суму 4500 грн);

сім'ї з трьома та більше дітьми до 16 років (дев'ять сертифікатів на загальну суму 4500 грн);

сім'ї, які утримують та виховують сироту до 16 років (дев'ять сертифікатів на загальну суму 4500 грн).

Які документи потрібні?

Усім ВПО знадобляться:

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідка про статус переміщеної особи .

Також потрібно підтвердити свою категорію – довідка про призначення групи інвалідності, свідоцтво про народження дитини, розпорядження про опікунство.

Де видають допомогу?

Поки видача допомоги організована у двох пунктах:

правий берег – вул. Володимирська, 51Б (Vcentri Hub) поряд із метро "Театральна", кожну середу і п'ятницю (для ВПО, зареєстрованих у Шевченківському, Печерському, Подільському, Голосіївському, Оболонському, Солом'янському та Святошинському районах);

(Vcentri Hub) поряд із метро "Театральна", (для ВПО, зареєстрованих у Шевченківському, Печерському, Подільському, Голосіївському, Оболонському, Солом'янському та Святошинському районах); лівий берег – вул. Миропільська, 19 , поряд із метро "Чернігівська", щовівторка (для решти районів).

Заявки приймаються з 10:00 до 16:00. Уточнити інформацію можна за телефоном 0 800 332 656.

В Україні збільшили виплати на дітей

Розмір тимчасової державної допомоги збільшили для дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їхнього проживання не відоме.

Допомога призначатиметься з дотриманням таких умов:

враховуватиметься матеріальний стан сім'ї, у якій виховується дитина;

розмір виплати буде таким, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців;

розмір виплати становитиме не менш ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Максимальний розмір тимчасової допомоги для дітей віком до 6 років становитиме 2100 грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 2618 грн.