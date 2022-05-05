Для гуманітарних вантажів почали працювати Е-декларації на митниці

Для митного оформлення гуманітарної допомоги запрацювали митні електронні декларації, повідомляє Економічна правда.

У Державній митній службі зазначили, що заздалегідь заповнити митну Е-декларацію для гуманітарного вантажу можна з будь-якої країни світу, незалежно від наявності електронного підпису, BankID чи MobileID. Скористатись сервісом можна за посиланням﻿.

Всі анкети відразу потрапляють до бази даних Державної митної служби України та дублюються декларанту на електронну пошту.

Після отримання декларації її необхідно роздрукувати та підписати, після чого передати представнику митниці під час проходження українського кордону.

Для громадян України, що мають електронний підпис, BankID чи MobileID, оформлення митної Е-декларації гуманітарного вантажу можна також зробити через Єдине вікно Держмитслужби за посиланням﻿.

Зазначається, що митна Е-декларація для гуманітарних вантажів пришвидшить ввезення вантажу на територію України та сприятиме зменшенню черг у митних пунктах.