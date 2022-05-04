Зеленський: в Україні вирішується, як житимуть на нашому континенті

Президент України Володимир Зеленський звернувся до данців у річницю визволення країни від нацистів. Він підкреслив, що тоді вони святкували перемогу і сподівалися, що ця настільки жорстока війна стане останньою. ﻿Про це, із посиланням на Офіс президента, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Зеленський підкреслив, що Росія мріє захопити Україну та інші європейські держави.

"Саме зараз і саме в Україні вирішується, як будуть жити люди на нашому континенті. Буде мир. Не тільки у нас, але і у наших сусідів, але у вас. Зло не знає, що таке державні кордони. Тиранія ніколи не зупиняється на захопленні тільки однієї країни" , - зазначив Зеленський.

Він згадав, як звертався до Данців на 34-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Президент тоді говорив, що Росія застосувала проти нашої країни 1370 ракет. Сьогодні - вже 1993 ракети.

"Просто уявіть, скільки життів вони забрали. Більшість з них вдарила по невійськових об'єктах" , - сказав український лідер.

Він розповів, що окупанти зруйнували вже 1584 освітні об'єкти в нашій країні. Це дитячі садки, школи, університети. За 70 днів з початку повномасштабного вторгнення війська РФ вбили 220 українських дітей.