Псакі: США зроблять усе можливе, щоб зміцнити позиції України

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США зроблять все можливе для того, щоб зміцнити позиції України. Підтримка буде на полі бою і за столом переговорів. ﻿Про це, із посиланням на брифінг Псакі, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

У Києві вирішать за столом переговорів, що порахувати успіхом на полі бою і в рамках переговорів, уточнила представниця США, додавши, що Вашингтон буде підтримувати зусилля України.