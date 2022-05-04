Псакі: США зроблять усе можливе, щоб зміцнити позиції України
Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США зроблять все можливе для того, щоб зміцнити позиції України. Підтримка буде на полі бою і за столом переговорів. Про це, із посиланням на брифінг Псакі, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
У Києві вирішать за столом переговорів, що порахувати успіхом на полі бою і в рамках переговорів, уточнила представниця США, додавши, що Вашингтон буде підтримувати зусилля України.
"Ми говорили, що хочемо перемоги України, ми будемо робити все можливе, щоб допомогти Україні захистити свій суверенітет і територіальну цілісність, нарощувати можливості України на полі бою і за столом переговорів", - сказала вона.