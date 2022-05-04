МЗС Естонії закликало ЄС до введення сьомого пакету санкцій проти РФ

Голова естонського МЗС Ева-Марія Лійметс закликала Євросоюз готувати новий, сьомий пакет санкцій проти Росії.﻿ Про це, із посиланням на заяву Лійметс під час пресконференції, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Попередній, шостий пакет антиросійських санкцій в ЄС вже анонсували, але поки не погодили

"Важливо почати обговорення тих областей економіки РФ, тих секторів, про які ми ще не змогли домовитися. Такий рух, крок за кроком, зараз є, і це найважливіше, щоб після прийняття шостого санкційного пакета ми почали б рух до сьомого пакета санкцій" , - заявила Лійметс.

Вона також підкреслила, що при прийнятті санкцій проти Росії Євросоюз вже продемонстрував виняткову єдність.