РФ скасувала безвізовий режим для дипломатів і журналістів з ЄС

Міністерство закордонних справ Росії оголосило про скасування безвізового в'їзду в країну для власників дипломатичних паспортів з більшості європейських країн. Нові обмеження також торкнуться журналістів, працівників судових органів тощо.﻿ Про це, із посиланням на сайт МЗС РФ, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Також РФ ввела додаткові візові процедури для членів офіційних делегацій, урядів, парламентів, судових органів і журналістів з ЄС, Данії, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

Таким чином Росія має намір ввести більш ретельну перевірку іноземців, які в'їжджають в країну для роботи.