Пентагон: удари РФ по інфраструктурі України не перекрили постачання зброї
Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що під час останньої серії ударів по Україні російські сили намагалися вразити критично важливу інфраструктуру. Включаючи електроенергію та транспортні вузли. Про це, із посиланням на CNN, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
За словами Кірбі, попри ці удари, США як і раніше можуть направляти військову допомогу в регіон, включаючи системи озброєння та інші матеріали.
"США знають, що зброя та інші матеріали все ще надходять в Україну, тому що ми розмовляємо з українцями кожен божий день", - заявив він.
За словами Кірбі, Міністерство оборони США "все ще оцінює, в якій мірі" окупанти вразили цілі.