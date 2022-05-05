Остін: Путін не уявляв, що світ так згуртується навколо України
Міністр оборони США Ллойд Остін розповів про оборонну допомогу Україні, надану в рекордно стислі терміни, і висловив думку, що президент РФ Володимир Путін не міг уявити таку впевнену підтримку нашої країни світовою спільнотою. Про це, із посиланням на заяву глави Пентагону у Twitter, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
"Ми надали Україні допомогу в забезпеченні безпеки з рекордною швидкістю, і весь світ може бачити різницю, яка відбувається на полі бою", - йдеться в публікації.
Глава американського оборонного відомства зазначив, що Путін
"і уявити собі не міг, що світ так швидко і впевнено згуртується навколо України".