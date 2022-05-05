Британія та Японія обговорять скорочення енергопостачань із РФ

У заяві Даунінг-стріт стверджується, що лідери Великобританії і Японії в ході візиту японського прем'єр-міністра в Лондон Фуміо Кісіди обговорять спільні заходи щодо скорочення залежності від російських енергоносіїв.﻿ Про це, із посиланням на канцелярію прем'єра Британії, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Зазначається, що сторони також дійдуть принципової згоди щодо нової угоди у сфері оборони, яка дозволить японським і британським Збройним силам працювати разом і проводити спільні навчання та операції.

"Очікується, що Великобританія і Японія домовляться про спільні дії, щоб допомогти ключовим економікам знизити залежність від російських енергопостачань" , - ідеться в публікації.

Також наголошується, що Великобританія буде першою європейською країною, у якої буде подібна угода з Японією.