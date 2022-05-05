NRK: у Європі істотно збільшився попит на норвезький газ

Виконавчий директор найбільшого норвезького енергетичного концерну Equinor Андерс Опедал заявив, що за останні тижні масово зріс попит на норвезький газ, оскільки Європа намагається відмовитися від російських енергоресурсів.﻿ Про це ,із посиланням на NRK, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Ми бачимо, що потреба в нашому газі останнім часом істотно зросла" , — прокоментував збільшений попит на енергоносії Опедал в ефірі норвезького телеканалу NRK.