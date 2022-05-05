CGTN: позиція Китаю щодо війни в Україні неупереджена

У посольстві Китаю в США заявили, що позиція КНР щодо війни в Україні з перших днів залишається неупередженою. ﻿Про це, із посиланням на CGTN, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Посольство Китаю в США спростувало заяви Держдепартаменту США про те, що китайські офіційні особи та ЗМІ регулярно посилюють кремлівську пропаганду, теорії змови та дезінформацію з українського питання.

"Позиція Китаю з українського питання неупереджена, об'єктивна і бездоганна" , - заявив прес-секретар посольства.

Він також закликав США працювати спільно з Китаєм та рештою міжнародної спільноти для якнайшвидшого політичного врегулювання української кризи.