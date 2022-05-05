У Тростянці знайшли штаб окупантів з картою військової операції

У місті Тростянець Сумської області виявили штаб російських військових, розміщений у будівлі залізничного вокзалу. У підвальному приміщенні окупанти облаштували катівню, а на другому поверсі малювали карти про бойові дії.﻿ П﻿ро це, із посиланням на Facebook-сторінку члена наглядової ради Укрзалізниці Сергія Лещенка, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Тростянець перебував під окупацією місяць, і був звільнений бійцями ЗСУ, військовими 93-ї бригади "Холодний Яр", наприкінці березня.

Зараз місто відвідало керівництво компанії УЗ, оглянувши місцевий вокзал і вивчивши ситуацію на залізничних об'єктах. Лещенко зазначив, що залізничники планують "усіх здивувати темпами відновлення інфраструктури" .

"Штаб загарбників був розміщений на вокзалі, а у підвалі біля туалету було виявлено камеру для тортур. Кров все ще залишилася на стіні. Тут же ворогом було зроблено дивні малюнки - російський солдат, літак, що скидає бомбу, хрест, змія та напис Russia. На другому поверсі прямо на стіні в кімнаті відпочинку вони намалювали карту військової операції" , - пише він.

Член наглядової ради УЗ опублікував у мережі відео та фото з вокзалу Тростянця.

Лещенко додав, що на даху вокзалу тільки днями були виявлені "останні останки тіла одного із загарбників - відірвану ногу" .