Представники оборонних відомств США та України обговорили хід війни

Згідно із заявою офіційного представника Комітету начальників штабів полковника Девіда Батлера, голова штабів ЗС США генерал Марк Міллі обговорив з головнокомандувачем збройними силами України генералом Валерієм Залужним хід війни. Сторони дали оцінки поточної ситуації.﻿ Про це, із посиланням на Пентагон, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Міллі запевнив українську сторону "у непохитній підтримці суверенітету України та її територіальної цілісності" .

"Україна є ключовим партнером НАТО і твердо прихильна національному суверенітету і демократичним принципам" , - вказав Батлер.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі 30 квітня. Говорили про постачання озброєння і техніки для України.