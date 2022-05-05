Представники оборонних відомств США та України обговорили хід війни

Представники оборонних відомств США та України обговорили хід війни

Згідно із заявою офіційного представника Комітету начальників штабів полковника Девіда Батлера, голова штабів ЗС США генерал Марк Міллі обговорив з головнокомандувачем збройними силами України генералом Валерієм Залужним хід війни. Сторони дали оцінки поточної ситуації.﻿ Про це, із посиланням на Пентагон, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Міллі запевнив українську сторону "у непохитній підтримці суверенітету України та її територіальної цілісності".

"Україна є ключовим партнером НАТО і твердо прихильна національному суверенітету і демократичним принципам", - вказав Батлер.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі 30 квітня. Говорили про постачання озброєння і техніки для України.

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