Україна та Британія підписали угоду про скасування мит та квот

Україна та Велика Британія підписали угоду про скасування ввізних мит і товарних квот у двосторонній торгівлі, яка діятиме мінімум рік, повідомляє Новое время.

У Мінекономіки зазначили, що угода може бути продовжена за взаємною угодою обох сторін.

Тепер без мит у Велику Британію можна буде продавати борошно, зерно, молочну продукцію, м'ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, мед, кукурудзу, пшеницю, соки, гриби, цукор тощо. Саме ці товари традиційно продає Україна у Британію.

У Мінекономіки зазначили, що завдяки угоді також зросте потік валютних надходжень у країну.