ОВА: окупанти заборонили керівникам Запорізької АЕС виїжджати з Енергодара

У тимчасово захопленому військами РФ Енергодарі окупанти заборонили керівникам Запорізької атомної електростанції залишати місто, в тому числі у службових справах.﻿ Про це, із посиланням на прес-службу Запорізької обласної військової адміністрації, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Зазначається, що перед цим рашисти не випустили з Енергодару головного інженера ЗАЕС Юрія Чернічука, який мав брати участь у засіданні Ради головних інженерів НАЕК "Енергоатом".

"Пана Чернічука затримали окупанти на виїзді з Енергодара. З блокпоста вони відвезли його на допит. У підсумку йому та іншим керівникам ЗАЕС заборонено покидати місто" , - ідеться в публікації.

В ОДА наголошують, що загарбники заборонили керівництву місцевої АЕС виїзд, навіть якщо цього вимагає робота, "від якої залежить передусім безпека не лише регіону, а всього континенту" .

Нагадаємо, що російські окупанти захопили Запорізьку АЕС 4 березня, і відтоді її співробітники перебувають під великим тиском, але все ж електростанцією керують українські енергетики.