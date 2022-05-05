Британія виділить $57 млн ООН і благодійним організаціям на допомогу Україні

У Міністерстві закордонних справ Великобританії заявили, що Сполучене Королівство в якості допомоги громадянам України виділить 45 мільйонів фунтів стерлінгів (56,7 млн доларів) структурам організації Об'єднаних Націй (ООН) і благодійним організаціям.﻿ Про це, із посиланням на МЗС Британії, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

У МЗС зазначили, Великобританія продовжить поставки медикаментів в Україну на додаток до вже доставлених наборів для обробки ран і аптечкам, число яких становить більше п'яти мільйонів штук.

"Структури ООН і благодійні організації, що працюють на місцях для надання допомоги, підтримки і захисту тим, хто знаходиться в Україні і біля її кордонів, отримають фінансування в розмірі 45 мільйонів фунтів стерлінгів від Великобританії в рамках більш широкого пакету підтримки" , - йдеться в заяві відомства.

Напередодні Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 375 млн доларів. У нього потрапили засоби ведення електронної боротьби, контрбатарейні РЛС, засоби придушення GPS-сигналів, дрони і прилади нічного бачення.