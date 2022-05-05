CNN: Кісіда засудив заборону на в'їзд до РФ японських чиновників
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда засудив заборону на в'їзд до Росії японських чиновників, включаючи його самого. Він зазначив, що такі дії РФ абсолютно неприйнятні. Про це, із посиланням на CNN, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.
"Уторгнення Росії в Україну є явним порушенням міжнародного права, а вбивство великої кількості невинних цивільних осіб - серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права і військовим злочином", - заявив Кісіда.
Він також додав, що саме Кремль вдався до військових дій і розв'язав війну.
"Російська сторона несе повну відповідальність за розрив японо-російських відносин", - підкреслив Кісіду.
Зазначимо, що Росія на невизначений термін заборонила в'їзд в країну 63 японським громадянам, включаючи Кісіду.