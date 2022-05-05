CNN: Кісіда засудив заборону на в'їзд до РФ японських чиновників

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда засудив заборону на в'їзд до Росії японських чиновників, включаючи його самого. Він зазначив, що такі дії РФ абсолютно неприйнятні.﻿ Про це, із посиланням на CNN, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

"Уторгнення Росії в Україну є явним порушенням міжнародного права, а вбивство великої кількості невинних цивільних осіб - серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права і військовим злочином" , - заявив Кісіда.

Він також додав, що саме Кремль вдався до військових дій і розв'язав війну.

"Російська сторона несе повну відповідальність за розрив японо-російських відносин" , - підкреслив Кісіду.

Зазначимо, що Росія на невизначений термін заборонила в'їзд в країну 63 японським громадянам, включаючи Кісіду.