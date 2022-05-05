Мінекономіки: на ринок України спрямують 70 тисяч тонн бензину

Міністерство економіки України планує спрямувати на ринок 70 тисяч тонн бензину і близько 40 тисяч тонн дизеля з метою зниження дефіциту пального, який був викликаний атаками військ РФ на ряд нафтобаз і НПЗ.﻿ Про це, із посиланням на прес-службу Офісу президента України, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

За словами першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки Юлії Свириденко, нині в операторів ринку в залишках зберігається 22,5 тис. тонн бензинів і 41,4 тис. тонн дизельного пального.

"Ми ухвалили низку урядових рішень, які дають змогу спрямувати наявні в країні обсяги - це 70 тисяч тонн бензину й близько 40 тисяч тонн дизелю - на ринок, що має зменшити дефіцит" , - сказала чиновник в ході засідання президії Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України.

Вона додала, що в операторів також законтрактовані певні обсяги в Європі.

Як зазначила Свириденко, на ринку нафтопродуктів фіксується надлишковий попит, який може бути викликаний панікою серед населення через тимчасовий дефіцит палива.

Чиновник пояснила, що тимчасовий відчутний дефіцит пального виник через знищення російськими військами потужностей Кременчуцького НПЗ і ряду нафтобаз.