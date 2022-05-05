МЗС Канади анонсувало повернення посольства в Україну

Посол Канади скоро повернеться в Україну. Лариса Галадза зараз знаходиться в Польщі.﻿ Про це, із посиланням на "Укрінформ", пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

При цьому міністр закордонних справ Мелані Жолі не назвала точної дати відновлення роботи канадського посольства в Україні.

"Наша мета - відновити дипломатичну присутність в Україні. Можу підтвердити, що Лариса Галадза, яка була нашим послом в Україні і зараз знаходиться на півдні Польщі, повернеться" , - повідомила Жолі.

Станом на вівторок, 3 травня, до Києва повернулося 32 дипломатичних представництва. Зараз українська влада вживає заходів для поліпшення їх охорони.