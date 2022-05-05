У Мінсоцполітики розповіли, як будуть виплачуватися пенсії у травні

Фінансування пенсійних виплат у травні 2022 року вже розпочалось: вже спрямовано перші 1,3 млрд гривень. Фінансування пенсійних виплат в травні здійснюватиметься вчасно відповідно до графіка, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Загалом на травень заплановано 49,1 млрд гривень на пенсійні виплати З них:

37,6 млрд ривень на виплату пенсій пенсіонерам, які обслуговуються в банках

11,5 млрд гривень на виплату пенсій пенсіонерам, які отримують пенсії через Укрпошту.

За даними прес-служби, за січень-квітень 2022 року сума доходів Пенсійного фонду України склала 171,8 мільярдів гривен, що на 12,3 мільярда гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року (або 107,7%).