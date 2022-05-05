Мер: росіяни вдарили ракетами по Краматорську, 6 людей поранено

Російська армія у ніч на 5 травня завдала ракетногоудару по житлових районах та центральній частині міста Краматорськ Донецької області, за попередньою інформцією поранено 6 людей, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

"Черговий ракетний обстріл Краматорська. Підло, вночі, по житловим районам та центральній частині міста.

Щонайменше, зазнали серйозних пошкоджень 3 п’ятиповерхівки, школа, садок.

Попередньо 6 поранених. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється".