Мер: росіяни вдарили ракетами по Краматорську, 6 людей поранено
Російська армія у ніч на 5 травня завдала ракетногоудару по житлових районах та центральній частині міста Краматорськ Донецької області, за попередньою інформцією поранено 6 людей, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.
"Черговий ракетний обстріл Краматорська. Підло, вночі, по житловим районам та центральній частині міста.
Щонайменше, зазнали серйозних пошкоджень 3 п’ятиповерхівки, школа, садок.
Попередньо 6 поранених. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється".