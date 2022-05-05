Укралізниця оновила дані про затримку поїздів

Україна оприлюднила дані щодо затримки ряду пасажирських поїздів через обстріл території України російськими окупантами.﻿ Про це, із посиланням на Укралізницю, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Станом на 07:00 5 травня із запізненням їдуть наступні поїзди:

№150 Чернівці - Полтава (+11:13 год);

№60 Чоп - Київ (+10:22 год);

№25 Рахів - Одеса (+9:42 год);

№5 Івано-Франківськ - Запоріжжя (+9:41);

№120 Львів - Запоріжжя (+9:32 год);

№1 Івано-Франківськ - Харків (+8:41 год);

№232 Львів - Дніпро (+7:22 год);

№42 Львів - Дніпро (+7:14 год);

№45 Ужгород - Лозова (+6:51 год);

№749 Київ - Івано-Франківськ (+6:48 год);

№37 Ужгород - Одеса (+5:55 год);

№56 Рахів - Київ (+5:37 год);

№145 Львів - Ужгород (+5:33 год);

№12 Львів - Одеса (+5:30 год);

№86 Львів - Запоріжжя (+4:57 год);

№30 Ужгород - Київ (+4:49 год);

№96 Рахів - Київ (+4:42 год);

№43 Івано-Франківськ - Київ (+4:40 год);

№13 Київ - Солотвино (+3:59 год);

№50 Трускавець - Київ (+3:42 год);

№8 Чернівці - Київ (+3:38 год);

№136 Білгород-Дністровський - Чернівці (+3:36 год);

№14 Солотвино - Київ (+3:14 год);

№4 Запоріжжя - Львів (+3:10 год);

№18 Львів - Харків (+3:07 год);

№82 Ужгород - Київ (+3 год);

№8 Одеса - Харків (+2:21 год);

№92 Харків - Одеса (+2:13 год);

№7 Київ - Чернівці (+2:08 год);

№49 Київ - Трускавець (+1:57 год);

№54 Одеса - Дніпро (+1:56 год);

№87 Запоріжжя - Ковель (+1:49 год);

№85 Запоріжжя - Львів (+1:45 год);

№58 Ворохта - Київ (+1:30 год);

№38 Запоріжжя - Львів (+1:27 год);

№21 Харків - Трускавець (+1:20 год);

№11 Одеса - Львів (+1:19 год);

№81 Київ - Ужгород (+1:17 год);

№38 Одеса - Ужгород (+1:16 год);

№106 Одеса - Київ (+1:14 год);

№129 Кременчук - Івано-Франківськ (+1:12 год);

№105 Київ - Одеса (1:10 год);

№710 Львів - Дарниця (+5 год);

№705 Київ - Перемишль (+1 год);

№716 Перемишль - Київ (+4 год);

№774 Львів - Дарниця (+4 год).

Нагадаємо, Укрзалізниця призначила на сьогодні один евакуаційний рейс.