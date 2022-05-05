Укралізниця оновила дані про затримку поїздів
Україна оприлюднила дані щодо затримки ряду пасажирських поїздів через обстріл території України російськими окупантами. Про це, із посиланням на Укралізницю, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.
Станом на 07:00 5 травня із запізненням їдуть наступні поїзди:
№150 Чернівці - Полтава (+11:13 год);
№60 Чоп - Київ (+10:22 год);
№25 Рахів - Одеса (+9:42 год);
№5 Івано-Франківськ - Запоріжжя (+9:41);
№120 Львів - Запоріжжя (+9:32 год);
№1 Івано-Франківськ - Харків (+8:41 год);
№232 Львів - Дніпро (+7:22 год);
№42 Львів - Дніпро (+7:14 год);
№45 Ужгород - Лозова (+6:51 год);
№749 Київ - Івано-Франківськ (+6:48 год);
№37 Ужгород - Одеса (+5:55 год);
№56 Рахів - Київ (+5:37 год);
№145 Львів - Ужгород (+5:33 год);
№12 Львів - Одеса (+5:30 год);
№86 Львів - Запоріжжя (+4:57 год);
№30 Ужгород - Київ (+4:49 год);
№96 Рахів - Київ (+4:42 год);
№43 Івано-Франківськ - Київ (+4:40 год);
№13 Київ - Солотвино (+3:59 год);
№50 Трускавець - Київ (+3:42 год);
№8 Чернівці - Київ (+3:38 год);
№136 Білгород-Дністровський - Чернівці (+3:36 год);
№14 Солотвино - Київ (+3:14 год);
№4 Запоріжжя - Львів (+3:10 год);
№18 Львів - Харків (+3:07 год);
№82 Ужгород - Київ (+3 год);
№8 Одеса - Харків (+2:21 год);
№92 Харків - Одеса (+2:13 год);
№7 Київ - Чернівці (+2:08 год);
№49 Київ - Трускавець (+1:57 год);
№54 Одеса - Дніпро (+1:56 год);
№87 Запоріжжя - Ковель (+1:49 год);
№85 Запоріжжя - Львів (+1:45 год);
№58 Ворохта - Київ (+1:30 год);
№38 Запоріжжя - Львів (+1:27 год);
№21 Харків - Трускавець (+1:20 год);
№11 Одеса - Львів (+1:19 год);
№81 Київ - Ужгород (+1:17 год);
№38 Одеса - Ужгород (+1:16 год);
№106 Одеса - Київ (+1:14 год);
№129 Кременчук - Івано-Франківськ (+1:12 год);
№105 Київ - Одеса (1:10 год);
№710 Львів - Дарниця (+5 год);
№705 Київ - Перемишль (+1 год);
№716 Перемишль - Київ (+4 год);
№774 Львів - Дарниця (+4 год).
Нагадаємо, Укрзалізниця призначила на сьогодні один евакуаційний рейс.