Спікер Пентагону: росіяни все ще мають плани на Харків

У міністерстві оборони США підтверджують, що українським військовим вдалося відтіснити війська РФ від Харкова на відстань близько 40-50 кілометрів, проте вважають, що попри невдачі агресор не відмовився від своїх планів взяти місто.﻿ Про це, із посиланням на брифінг спікера Пентагону Джона Кірбі, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"Українці досі тримають Харків. Вони ніколи не здавали Харків. І, як я сказав днями, ми бачили ознаки того, що їм вдалося відтіснити російські війська приблизно на 20-30 миль (32-48 кілометрів) на схід від Харкова. Але вони все ще тримають. І росіяни не домоглися там ніякого прогресу" , - сказав прес-секретар американського оборонного відомства.

Так, додав він, у Пентагоні все ще думають, що війська РФ хочуть взяти Харків.

"Я маю на увазі, вони теж не залишили його в спокої. І знову ж таки, ми багато говорили про це, але якщо ви просто подивіться на мапу, ви побачите, що це велике промислове місто, і воно знаходиться прямо на північно-західному краю того, що ми вважаємо територією Донбасу" , - заявив Кірбі.