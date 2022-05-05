Розвідка Британії: РФ хоче повністю контролювати доступ до Чорного моря

Росія продовжує напади на ключові міста - Одесу, Херсон і Маріуполь. Цей намір окупантів повністю контролювати доступ до Чорного моря, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані британської розвідки.

Зокрема, загарбники хочуть встановити контроль над морським сполученням України, щоб послабити економіку країни, зазначили в розвідці.

Наземні операції російських окупаційних військ зосереджені на сході України, але Росія продовжує завдавати ракетних ударів по всій території країни, щоб залякати і деморалізувати.

Нагадаємо, за даними Генштабу, вчора окупанти втратили контроль над кількома населеними пунктами на межі Миколаївської та Херсонської областей.