Верещук: у рамках маріупольського гумкоридору евакуювали ще понад 300 людей
Вчора, 4 травня, в рамках маріупольського гуманітарного коридору евакуювали 344 людини. Про це повідомила віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"Це жінки, діти та люди похилого віку з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки", - написала вона.
Вони вже прибули до Запоріжжя.
Верещук подякувала працівникам ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста, а також працівникам гуманітарної колони: водіям та співробітникам ДСНС.
"Маріупольська гуманітарна операція триває", - написала міністр.
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух опублікував фото евакуації.