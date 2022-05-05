Верещук: у рамках маріупольського гумкоридору евакуювали ще понад 300 людей

Вчора, 4 травня, в рамках маріупольського гуманітарного коридору евакуювали 344 людини. Про це повідомила﻿ віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Це жінки, діти та люди похилого віку з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки" , - написала вона.

Вони вже прибули до Запоріжжя.

Верещук подякувала працівникам ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста, а також працівникам гуманітарної колони: водіям та співробітникам ДСНС.

"Маріупольська гуманітарна операція триває" , - написала міністр.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух опублікував фото евакуації.