Пожертвування для України збиратимуться через портал United24

Кабінет міністрів затвердив Положення про Єдиний державний вебпортал для збору пожертв на підтримку України United24. Створення та введення в експлуатацію порталу доручено Міністерству цифрової трансформації, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить постанова від 03 травня 2022 р. № 516.

Згідно з документом, основними завданнями Порталу United24 є:

збір пожертв на офіційні рахунки для пожертв на підтримку України United24 та отримання інформації про використання коштів з таких рахунків;

отримання пожертв від міжнародних благодійних (у тому числі волонтерських) організацій;

забезпечення користувачів Порталу United24 інформацією про використання коштів органами державної влади, для задоволення потреб яких відкрито офіційні рахунки для пожертв на підтримку України United24.

Володільцем (держателем) Порталу United24 та виключних майнових прав інтелектуальної власності на його програмне забезпечення є держава в особі Мінцифри.

Технічним адміністратором Порталу United24 є державне підприємство "Дія" що належить до сфери управління Мінцифри. Технічний адміністратор Порталу United24 використовує програмне забезпечення Порталу United24.

Відзначимо, після російського вторгнення українці та громадяни інших країни почали перераховувати гроші на Збройні сили, які захищають Україну.

