ОГП: з початку повномасштабного вторгнення РФ постраждали понад 629 дітей

Станом на ранок 4 травня 2022 року більше ніж 629 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє﻿ Офіс генпрокурора.

За офіційними даними загинула 221 дитина, поранено понад 408. Дані уточнюються.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Миколаївській - 44, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

У вівторок, 3 травня, внаслідок обстрілу російськими окупантами с.Великий Кут Миколаївської області отримала поранення 9-річна дівчинка.

Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних армією РФ на території Київської області, в с.Шибине виявлено тіло 10-річної дівчинки, яка загинула від осколкових поранень через потрапляння в будинок ворожого снаряду.

Через щоденні бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1584 закладів освіти, 118 з них зруйновано повністю.