Андрющенко: фільтраційні табори в с. Безіменне – гетто для маріупольців
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє, що фільтраційні табори, влаштовані окупантами в с. Безіменне, перетворюються на справжнє гетто для мешканців Маріуполя. Про це він написав на своєму офіційному Телеграм-каналі.
"Це найжахливіша історія, про яку слід розповідати всьому світу. Ми отримали всі подробиці та унікальне відео-підтвердження зсередини. Без перебільшень – це нова сторінка військового злочину, яка відбувається прямо зараз", – заявив Андрющенко.
Він розповів, що майже чотири тижні тому окупанти примусово вивезли з районів Гуглине, Мирний та Волонтерівку всіх чоловіків. Разом – близько двох тисяч людей, які розмістилися у с. Безіменне та у с. Козацьке Новоазовського району.
"Формальний привід – для проведення фільтрації. Жодних особистих речей із собою взяти не було дозволено, паспорти та інші документи для ідентифікації особи були відібрані. Чоловіків розмістили у приміщенні школи та клубу", – пише радник.
Він також надав відео, отримані від приватних осіб.
"На відео ми можемо побачити саме школу у с. Безіменне. Четвертий тиждень чоловіків насильно утримують, не дозволяючи залишати територію школи без конвою російських військових. Умови утримання жахливі – люди змушені спати на підлозі в коридорах", – пояснює Андрющенко.
Також він зазначив, що медичної допомоги в таборах не надається.
"Серед людей у школі Безіменному зафіксовано перший випадок туберкульозу, внаслідок чого спортивний зал школи перетворено на ізолятор, де закрито без медичного догляду велику кількість людей. У с. Козацьке зафіксовано перший випадок смерті чоловіка через відмову окупантів викликати швидку допомогу", – розповів радник.
Він додав, що людей перевіряють двічі на день – вранці та о дев'ятій вечора, а у разі відсутності когось із утриманих окупанти обіцяють посилювати тортури та вдатися до розстрілу інших із затриманих.
Крім того, про триразове харчування люди можуть лише мріяти, а точкою гігієни у місті є одна раковина із холодною водою на тисячі людей.
"Гігієна як така відсутня, що посилює захворюваність серед утримуваних. Документів людям не повертають, а всі отримали папір про проходження фільтрації, але і вона не дає їм права залишити територію табору. Були окремі спроби, але чоловіки були затримані та побиті", – пише Андрющенко.
Остання невдала спроба, за його словами, була прорватися до евакуаційних автобусів ООН та Червоного Хреста, які утримані бачили з вікон.
"Всіх утриманих, включаючи хворих та людей з інвалідністю, залучають на роботу з благоустрою у с. Безіменне та м. Новоазовськ під конвоєм російських військових. За подальшою долею окупанти зазначають, що ще не вирішили – використати людей як робочу силу на розборі завалів Маріуполя чи мобілізувати до армії окупантів", – каже радник.
При цьому в понеділок, 2 травня, як повідомляється, на побудові було оголошено, що чоловіки візьмуть участь у параді на 9 травня в Маріуполі як "полонені", для чого їх переодягнуть у форму українських солдатів.
"Зворотний бік цього жаху - життя жінок, що залишилися в районах Гуглино, Мирний і Волонтерівка. Через відсутність чоловіків і велику кількість окупантів, які оселилися в тому районі, будинки тотально грабуються росіянами навіть за наявності в будівлі людей", – повідомляє Андрющенко.
За його словами, на вулицю жінки не виходять через страх зґвалтування.
"Все це ще раз показує реалії окупації. Перетворення Маріуполя на справжнє гетто. Про яке знову мовчить світ. Тому ми звертаємося до всіх за поширенням інформації, зокрема, до ЗМІ. Все відео автентичні, без коригування та редакції. Передані власниками для вільного використання", – підсумував своє звернення радник мера.