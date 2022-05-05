Андрющенко: фільтраційні табори в с. Безіменне – гетто для маріупольців

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє, що фільтраційні табори, влаштовані окупантами в с. Безіменне, перетворюються на справжнє гетто для мешканців Маріуполя. Про це він написав на своєму офіційному Телеграм-каналі.

"Це найжахливіша історія, про яку слід розповідати всьому світу. Ми отримали всі подробиці та унікальне відео-підтвердження зсередини. Без перебільшень – це нова сторінка військового злочину, яка відбувається прямо зараз", – заявив Андрющенко.

Він розповів, що майже чотири тижні тому окупанти примусово вивезли з районів Гуглине, Мирний та Волонтерівку всіх чоловіків. Разом – близько двох тисяч людей, які розмістилися у с. Безіменне та у с. Козацьке Новоазовського району.

"Формальний привід – для проведення фільтрації. Жодних особистих речей із собою взяти не було дозволено, паспорти та інші документи для ідентифікації особи були відібрані. Чоловіків розмістили у приміщенні школи та клубу", – пише радник.

Він також надав відео, отримані від приватних осіб.

"На відео ми можемо побачити саме школу у с. Безіменне. Четвертий тиждень чоловіків насильно утримують, не дозволяючи залишати територію школи без конвою російських військових. Умови утримання жахливі – люди змушені спати на підлозі в коридорах", – пояснює Андрющенко.

Також він зазначив, що медичної допомоги в таборах не надається.

"Серед людей у школі Безіменному зафіксовано перший випадок туберкульозу, внаслідок чого спортивний зал школи перетворено на ізолятор, де закрито без медичного догляду велику кількість людей. У с. Козацьке зафіксовано перший випадок смерті чоловіка через відмову окупантів викликати швидку допомогу", – розповів радник.

Він додав, що людей перевіряють двічі на день – вранці та о дев'ятій вечора, а у разі відсутності когось із утриманих окупанти обіцяють посилювати тортури та вдатися до розстрілу інших із затриманих.

Крім того, про триразове харчування люди можуть лише мріяти, а точкою гігієни у місті є одна раковина із холодною водою на тисячі людей.

"Гігієна як така відсутня, що посилює захворюваність серед утримуваних. Документів людям не повертають, а всі отримали папір про проходження фільтрації, але і вона не дає їм права залишити територію табору. Були окремі спроби, але чоловіки були затримані та побиті", – пише Андрющенко.

Остання невдала спроба, за його словами, була прорватися до евакуаційних автобусів ООН та Червоного Хреста, які утримані бачили з вікон.

"Всіх утриманих, включаючи хворих та людей з інвалідністю, залучають на роботу з благоустрою у с. Безіменне та м. Новоазовськ під конвоєм російських військових. За подальшою долею окупанти зазначають, що ще не вирішили – використати людей як робочу силу на розборі завалів Маріуполя чи мобілізувати до армії окупантів", – каже радник.

При цьому в понеділок, 2 травня, як повідомляється, на побудові було оголошено, що чоловіки візьмуть участь у параді на 9 травня в Маріуполі як "полонені", для чого їх переодягнуть у форму українських солдатів.

"Зворотний бік цього жаху - життя жінок, що залишилися в районах Гуглино, Мирний і Волонтерівка. Через відсутність чоловіків і велику кількість окупантів, які оселилися в тому районі, будинки тотально грабуються росіянами навіть за наявності в будівлі людей", – повідомляє Андрющенко.

За його словами, на вулицю жінки не виходять через страх зґвалтування.