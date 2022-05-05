Андрющенко: в Маріуполі встановили пам'ятник бабусі з прапором СРСР

Окупанти продовжують заявляти про "покращення" життя в Маріуполі. З цією метою до міста прибули російські чиновники. Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Вчора, 4 травня, в Маріуполі були перший заступник адміністрації президента РФ Сергій Кириєнко та секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак, які є кураторами інтеграції Маріуполя до Росії. Весь час їх супроводжували колаборанти Іващенко (псевдомер) і Хармишев (псевдосекретар громади).

"Вони відкрили пам’ятник бабці з прапором на площі Воїнів-Визволителів, яку вперто називають Ленінського комсомолу (назва до декомунізації). Що цікаво, під час промови Турчак визнав, що війна Росії з Україною триває 8 років та ще раз анонсує проведення параду в Маріуполі на 9 травня. Більше ніхто не ховається" , - написав Андрющенко.

Андрющенко Time

Також на честь візиту окупантів у Маріуполі запустили перший автобусний маршрут. На ньому курсує лише один автобус. Окрім того, анонсували другий маршрут, який теж матиме один автобус.

"Обидва автобуси ті, що дивом вцілили під час знищення міста. Логіка проста – скільки автобусів – стільки і маршрутів. Окупанти мають велику кадрову проблему і не можуть знайти водіїв та ремонтників для громадського транспорту. Зараз це окреме завдання для фільтраційних заходів" , - написав він.

Андрющенко додав, що окупанти знищили 148 автобусів, які були в місті.

Андрющенко Time

Окупаційна влада анонсувала "відновлення" Маріуполя, яке має відбуватись шляхом постачання буд матеріалів морем з пору Ейськ Росія. Однак, за словами Андрющенка, це неможливо.

"Справа в тому, що в акваторії порту притоплене судно "Меотида", що робить захід в порт неможливим для будь-яких вантажних судів. Деблокувати захід в порт окупанти не можуть. Тому навіть у вигаданому покращенні суцільна брехня" , - йдеться в повідомленні.

Він додав, що поки все "відновлення" обмежується зміною дорожніх знаків з поверненням до старих назв, як з смт. Нікольске.