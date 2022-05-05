ДБР: суд заарештував рахунки підприємств родичів Медведчука та Козака

Суд наклав арешт на корпоративні права і рахунки підприємств родичів нардепів Віктора Медведчука й Тараса Козака. На заарештованих рахунках знаходилось понад 40 млн грн, повідомляє ДБР﻿.

У середу працівники Територіального управління ДБР Львова провели чергові обшуки на об'єктах, пов'язаних з родинами депутатів. Слідчі дії відбувалися за шістьома адресами, одна з них – на Київщині, решта - на території Львівської області.

"Обшуки проводилися у межах кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України).

Родичі Козака та Медведчука є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області" , - йдеться в повідомленні.

У ході слідчих дій вилучено цінні картини, предмети антикваріату, інші коштовності. Надалі ДБР буде ініційоване питання щодо накладення на них арешту та їх передачі до Національного агентства з управління активами.