Керівники і техперсонал Shell покинули російський нафтогазовий проєкт "Сахалін-2"

Енергетичний гігант Shell заявив, що виконавчі директори, управлінський та технічний персонал Shell покинули російський нафтогазовий проєкт "Сахалін-2", повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у звітності Shell за 1 квартал.

Компанія звітує, що за підсумками кварталу списала $3,894 млрд витрат через вихід з російських проєктів.

З них $1,6 млрд припадають на частку прибутку спільних підприємств у проєкті "Сахалін-2", де Shell володіє 27,5% акцій, $1,126 млрд - на кредитування проєкту "Північний потік-2", $858 млн – витрати на маркетинг та по роботі спільних підприємств, зокрема, знос та амортизація на Салимському та Гиданському проєкті.

Нагадаємо:

Китайські державні енергетичні гіганти Cnooc, CNPC і Sinopec спільно ведуть переговори щодо придбання частки Shell у спільному з "Газпромом" нафтогазовому проєкті "Сахалін-2".

Нафтогазовий гігант Shell повністю зупиняє купівлю нафти з Росії на спотовому ринку, а також працює над тим, аби повністю виключити російську нафту з поставок.

Також компанія поетапно вилучатиме нафтопродукти, трубопровідний газ та СПГ з російського ринку. Тобто, фактично, згорне мережу АЗС в країні.

Британський енергетичний гігант Shell почав відкликати персонал зі своїх спільних підприємств з російським ПАТ "Газпром" у рамках плану виходу з РФ у відповідь на війну в Україні.