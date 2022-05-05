Німеччина готує "газовий" закон для зниження енергозалежності від Росії

Влада ФРН найближчим часом планує ухвалити закони, спрямовані на якнайшвидше зниження енергетичної залежності від Росії, повідомляє Укрінформ.

Про це заявили канцлер ФРН Олаф Шольц та міністр економіки Роберт Хабек на прес-конференції за результатами урядової наради.

«Продовжується інтенсивна законодавча робота над проектами, необхідними для досягнення незалежності від імпорту викопного палива з Росії, чого ми прагнемо. Це, наприклад, закон про прискорене введення LNG (зрідженого газу), який ми докладно обговорювали і яким до понеділка ухвалимо остаточне рішення в уряді, щоб після обговорення в депутатських групах його могли прийняти до літніх канікул», - сказав Шольц.

Хабек пояснив, що цей закон зведе німецькі стандарти надання дозволів до мінімуму, необхідного в Європі. Це дозволить видавати дозволи для терміналів та інфраструктури LNG протягом кількох тижнів, а не місяців.

Коментуючи пропозицію Єврокомісії про нафтове ембарго, яку Німеччина принципово підтримала, Хабек зазначив, що домовлено про досить тривалий перехідний період, щоб вжити всіх запобіжних заходів. Він також наголосив на необхідності належним чином підготуватися до відмови від російських енергоносіїв солідарно, на загальноєвропейському рівні, перш ніж вводити санкції.

Як повідомлялося, шостий пакет санкцій ЄС проти Росії включає ембарго на імпорт нафти.