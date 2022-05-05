Вступна кампанія-2022: нові правила прийому до вишів

У 2022 році для вступників до українських закладів фахової передвищої та вищої освіти будуть створені максимально можливі безпечні умови проведення вступної кампанії. Про це розповів міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет, повідомляє Сьогодні.

За його словами, 4 травня Міністерство юстиції зареєструвало Порядок прийому для здобуття вищої освіти в 2022 році.

"Цьогоріч буде проведено Національний мультипредметний тест (НМТ) на здобуття ступеня бакалавра (магістра з медичних та ветеринарних спеціальностей). НМТ відбудеться у формі комп'ютерного онлайн-тестування з трьох предметів (українська мова, математика, історія України). НМТ за кордоном відбудеться в один час із тестуванням в Україні. Для різних спеціальностей будуть встановлені різні вагові коефіцієнти оцінок" ,– цитує Шкарлета прес-служба МОН.

Для майбутніх магістрів проведуть магістерський комплексний тест (МКТ) для спеціальностей "Право", "Міжнародне право" та магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) для кон'юнктурних спеціальностей.

Для проведення тестувань сформують основну, додаткову та спеціально організовану сесії. Ті вступники, які з певних причин не зможуть скласти тестування під час основної сесії, зможуть це зробити у наступні сесії.

Для вступу на бакалаврат на місця за кошти бюджету та на контракт для кон'юнктурних спеціальностей враховуватимуться результати НМТ. Для спеціальностей "Фізична культура і спорт", "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво", "Дизайн" (за спеціалізаціями "Графічний дизайн", "Дизайн одягу (взуття)", "Дизайн середовища", "Промисловий дизайн"), "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація", "Хореографія", "Музичне мистецтво", "Сценічне мистецтво", "Архітектура та містобудування" – результати творчого конкурсу, який, за рішенням закладу, може проводитись у дистанційній формі. Подання документів і підтвердження місця навчання здійснюватиметься через інтернет. Для вступу на контракт на некон'юнктурні спеціальності враховуватимуться лише результати розгляду мотиваційних листів.

Основні етапи вступу на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного):

Реєстрація електронних кабінетів – з 1 липня.

Проведення творчих конкурсів – з 1 до 18 липня (бюджет + контракт), з 9 до 16 серпня (тільки контракт).

Подання заяв для вступу – з 29 липня до:

8 серпня – для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів (які складатимуться з 9 до 16 серпня);

23 серпня – для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту, а також творчих конкурсів, які були складені з 1 до 18 липня.

Оприлюднення рейтингових списків на бюджет – не пізніше 29 серпня.

Підтвердження бажання навчатись на бюджеті – 2 вересня до 18:00.

Зарахування:

бюджет – 5 вересня;

контракт – визначають правилами прийому закладу, але не пізніше 30 вересня.

Переведення на вакантні місця – до 19 вересня.

Для вступу до магістратури використовуватимуться:

на бюджет та контракт на спеціальності "Право", "Міжнародне право" – результати МКТ;

на бюджет та контракт на спеціальності галузей знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика", 07 "Управління та адміністрування", 28 "Публічне управління та адміністрування", 29 "Міжнародні відносини" (крім спеціальності 293 "Міжнародне право") – результати магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) + фахового іспиту у закладі освіти;

для вступу на інші спеціальності – результати фахового іспиту закладів освіти (бюджет) або розгляду мотиваційного листа (контракт).

Основні етапи вступу:

Реєстрація для складання МКТ та МТНК – з 27 червня до 18:00 18 липня

Основна сесія МКТ і МТНК – з 10 до 17 серпня, додаткова – з 7 до 10 вересня.

Реєстрація електронних кабінетів – з 1 серпня.

Подання заяв для вступу розпочинається 16 серпня та завершується:

23 серпня – для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди замість МТНК або МКТ;

15 вересня – для осіб, які вступають на основі результатів МТНК, МКТ або тільки фахового іспиту в закладі освіти.

Оприлюднення рейтингових списків на бюджет – не пізніше 20 вересня.

Підтвердження бажання навчатись на бюджеті – до 18:00 24 вересня.

Зарахування:

бюджет – 25 вересня

контракт – визначається правилами прийому закладу, але не пізніше 30 листопада.

Переведення на вакантні місця – до 10 жовтня.

Буде збережена можливість скористатись спеціальними умовами конкурсного відбору для деяких категорій вступників, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій, детальні механізми вступу для них буде доопрацьовано впродовж травня-червня.

"Стежте за оновленнями на сайті МОН та на офіційних сторінках соцмереж, оскільки можливе внесення певних змін щодо проведення вступної кампанії в умовах війни" , – зазначили в прес-службі відомства.

В МОН також нагадали, що тривалість НМТ збільшено до 120 хвилин.