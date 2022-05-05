Гайдай: ворог обстрілював Луганщину з артилерії, є жертви

Знайдено тіла ще п’ятьох осіб, загиблих від обстрілів Луганської області в середу, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Вчора, 4 травня, сім потужних артилерійських обстрілів російські війська спрямували на Сєвєродонецьк, ще сім – на Попаснянську та Гірську громади, чотири на Лисичанськ, 24 руйнівні атаки завдав ворог по мирних помешканнях жителів області.

Двоє із загиблих унаслідок обстрілів – чоловіки з Новоіванівки, які потрапили від російський обстріл ввечері 3 травня. Вже вранці загинули чоловік з Тошківки та жінка з Воєводівки, вдень – чоловік з Попасної.

Гайдай додав, що це не остаточні дані, тому що в Попасній і Гірській громаді будинки палають один за одним.

На території Луганської та Донецької областей за минулу добу відбито одинадцять атак ворога, знищено п’ять танків, сім одиниць бойової броньованої техніки та п’ять одиниць автомобільної техніки ворога, додав Гайдай.

Підрозділи ПВО збили два ворожі літаки Су-30 та два безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10» і «ZALA-421».

Підрозділи противника намагаються вести наступальні дії на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках, успіху не мають.