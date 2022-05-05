The Hill: США нарощують навчання українських військових
Збройні сили США нарощують навчання українських військових з новими озброєннями. Про це, з посиланням на The Hill, повідомляє Новое время.
Зараз сотні українських військових проходять підготовку по роботі з артилерійськими системами, безпілотниками та радарами.
Навчання відбувається на різних військових базах у Європі.
Наразі понад 220 українців пройшли навчання роботі з американською артилерією, зокрема з гаубицею M777.
Ще 20 українських військовослужбовців у неділю завершили тижневий курс навчання роботі з нещодавно розробленим безпілотним авіаційним комплексом Phoenix Ghost.
Ще понад 50 бійців з України прибудуть, щоб розпочати своє навчання наприкінці тижня.
Очікується, що після повернення в Україну українські військові, які пройшли підготовку, передадуть отримані навички іншим бійцям.