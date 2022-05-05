Веніславський: Шарія передадуть Україні

Народний депутат від Слуги народу, представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський упевнений, що затриманого в Іспанії блогера Анатолія Шарія екстрадують до України.

Про це він сказав у четвер, 5 травня, в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Його затримали в рамках міжнародної правової допомоги, в рамках розшуку пана Шарія за вчинення ним низки кримінальних важких злочинів на території України.

Зараз буде розпочато процедуру його екстрадиції в Україну, і він постане перед українським судом і нестиме відповідальність за українськими законами" , - вважає він.

Веніславський додав, що на екстрадицію потрібен час.

"Я переконаний, що адвокати Шарія оскаржуватимуть усі дії, тому сподіватися, що він на території України буде завтра, надто оптимістично. Але те, що він точно потрапить на територію України і буде переданий до рук правосуддя, у мене немає сумнівів" , — заявив нардеп.

Раніше в СБУ повідомили, що в Іспанії затримали Шарія на запит українських правоохоронців. Його підозрюють у держзраді.