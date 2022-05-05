"Газпром" вирішив перенаправити частину "Північного потоку-2" на Росію

Російський "Газпром" вирішив використати частину спроможностей замороженого "Північного потоку-2". Росія хоче перенаправити їх для газопостачання північно-західних регіонів країни, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява "Газпрому".

Планується, що російська компанія використає лише сухопутні газопроводи.

"У зв'язку з тим, що в даний час морський газопровід "Північного потоку-2" не використовується, "Газпром" прийняв рішення задіяти надлишкові російські сухопутні газотранспортні потужності проекту "Північного потоку-2" для розвитку газопостачання регіонів Північного Заходу Росії" , - йдеться у повідомленні.

Також у "Газпромі" уточнили, що у разі підтвердження Німеччиною відновлення морського газопроводу, в роботу може бути включена лише одна нитка зі 100% завантаженням.

Раніше ми повідомляли, що колишній голова МЗС Німеччини визнав свою помилку за просування газопроводу "Північний потік-2".

Також варто нагадати, що 22 лютого у Німеччині зупинили сертифікацію "Північного потоку-2" у зв'язку із загостренням російської кризи.