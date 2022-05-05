Мер: окупація Енергодару зупинила найбільшу українську ТЕС

Через окупацію Енергодара зупинилася Запорізька теплова електростанція (ТЕС), яка є найпотужнішою в Україні. Окупація і бойові дії призвели до того, що на станцію не можуть завезти вугілля, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram мера Енергодара Дмитра Орлова.

"На жаль, це вимушений крок - на підприємстві закінчилося вугілля. І організувати його регулярні поставки немає можливості. Це пов'язано і з окупацією нашого міста, і з логістичними складнощами через постійні бойові дії на півдні України, зруйнованих об'єктів інфраструктури, мостів і ділянок залізниці" , - зазначив він.

За його словами, світло, тепло і гаряче водопостачання в Енергодарі будуть переведені на ЗАЕС. Але можливе зниження температури гарячої води на кілька градусів.

"Персонал теплової станції тимчасово переведено на вимушений простій. Такий результат роботи "визволителів" в Енергодарі. Один з багатьох прикладів знищення і руйнування всього, до чого вони можуть дотягнутися" , - додав Орлов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти заборонили керівникам Запорізької АЕС виїжджати з Енергодара.