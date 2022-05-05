ГУР: окупантів нагороджують відзнаками для ветеранів Другої світової війни

За вчинення геноциду народу України та нищення інфраструктури російським військовим видають нагороди для військових радянської армії. Про це повідомляє ГУР Міноборони України.

"Напередодні 9 травня, за вчинення геноциду народу України та нищення інфраструктури української держави, військовослужбовців 54 бригади управління 35 загальновійськової армії східного військового округу армії країни-окупанта (в/ч 53790), що дислокується у місті Бєлогорськ, нагороджують медалями "Жукова", "Суворова", "За отвагу" та орденами "мужества" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що медаль Жукова призначена для вручення ветеранам "великої вітчизняної війни, органів НКВС, збройних сил СРСР та особам які перенесли блокаду".