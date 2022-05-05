FT: Росія зможе витримати "нафтові" санкції за її ціною вище 44 доларів

FT: Росія зможе витримати "нафтові" санкції за її ціною вище 44 доларів
Фото: Pixabay

Російська економіка здатна витримати удар від нового пакету запланованих європейських санкцій, якщо країні вдасться переорієнтувати експорт нафти в Азію навіть за ціни не нижче 44 доларів за барель, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Financial Times.

Наразі вартість Brent перевищує 110 доларів за барель. У той же час російська марка Urals торгується в районі 70 доларів за барель. Видання вважає, що така ціна набагато перевищує потреби російського бюджету.

"Російський бюджет сильно залежить від експорту нафти, на який припадало 45% загального доходу в 2021 році. Проте влада не зазнає збитків, навіть якщо російські виробники зможуть продавати свою нафту за ціною 44 долари за барель або вище", – йдеться у матеріалі.

Основні потенційні покупці нафти РФ перебувають у азіатських країнах. Зокрема, незалежні НПЗ Китаю вже збільшили закупівлі, але водночас великі державні трейдери КНР поки що уникають імпорту нафти з Росії, побоюючись західних санкцій.

Аналітики зазначають, що Москві буде непросто розгорнути потоки нафти до Азії. Частка європейських країн у структурі експорту російської нафти становила 60%, тоді як Китаю – втричі менше.

При цьому трубопровідна інфраструктура здебільшого орієнтована на транспортування нафти на Захід, а пропускна здатність залізниці обмежена через перерозподіл постачання вугілля на схід після введення заборони на його імпорт Євросоюзом.

Експорт нафти також може бути обмежений через санкції, що зачіпають транспортування морем.

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