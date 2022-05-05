Укрпошта здійснюватиме разові виплати евакуйованим українцям

Кабінет Міністрів поклав на державну Укрпошту завдання щодо здійснення разових виплат українцям, евакуйованим із районів проведення воєнних дій, повідомляє Новое время.

Відповідна постанова уряду №506 опублікована на сайті уряду.

Вказано, що Укрпошта здійснюватиме разові виплати готівки особам, які евакуюються з населених пунктів у районах проведення військових дій.

Також держкомпанія здійснюватиме виплати авіаперевізникам за перевезення вантажів гуманітарної допомоги, інших вантажів повітряними суднами.

Виплати евакуйованим особам будуть проводитися на підставі відомостей, отриманих від Укрзалізниці у розрізі кожного евакуаційного поїзда в день його прибуття на залізничну станцію, де розміщується проміжний/прийомний пункт евакуації.