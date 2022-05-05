Залужний: ЗСУ перейшли у контрнаступ на Слобожанському напрямку

Сили оборони України перейшли до контрнаступних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.﻿ Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у розмові із головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, повідомляє Новое время.

Також Залужний розповів про переміщення основних зусиль російських окупантів на Луганський напрямок, де в районі Попасної, Кремінної та Торського тривають запеклі бої.

Крім того, він акцентував увагу на поновленні застосування російським агресором крилатих ракет. Головною метою цих дій є руйнування логістичних шляхів постачання військово-технічної допомоги Україні.

Протягом доби 3 травня РФ застосувала 14 крилатих ракет, випущених із стратегічних бомбардувальників ТУ-160 із Каспійського моря. Станом на півночі минулої доби було зафіксовано вісім запусків крилатих ракет по Україні.