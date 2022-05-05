РосЗМІ заявили, що Шарія відпустили під підписку

На російських пропагандистських ресурсах з’явилася інформація, що затриманого в Іспанії прокремлівського пропагандиста Анатолія Шарія відпустили під підписку про невиїзд, повідомляє Новое время.

Як стверджується, зараз він знаходиться у себе вдома у Каталонії, де має чекати рішення щодо екстрадиції до України.

Як розповіли раніше у СБУ, 4 травня іспанська влада затримала Шарія на запит українських правоохоронців, які закидають йому державну зраду за підтримку кремлівського режиму.

Народний депутат від Слуги народу Федір Вениславський висловив упевненість, що екстрадиція пропагандиста — питання часу.